Multidão acompanha o governador Fábio Mitidieri e marca convenção do PSB em Sergipe

Nesta sexta-feira, 31, o governador Fábio Mitidieri (PSD) participou, em Aracaju, da convenção estadual do PSB, que reuniu milhares de apoiadores, militantes partidários e lideranças políticas. O ato demonstrou o amplo apoio da sigla e de seus filiados ao governador.

A convenção, marcada por muita animação, contou com a presença do pré-candidato a senador André Moura, reforçando a força e o alinhamento da base aliada de Fábio.

“Muito obrigado, família PSB. Com Zezinho e Cláudio, transformamos vidas na educação e na saúde, resultados que se somam a melhorias em todas as áreas”, declarou Fábio, presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD).

Filiados do PSD também prestigiaram o evento, entre eles Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) e pré-candidato a vice-governador.