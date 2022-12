NAT disponibiliza 270 vagas para Boquim e outras cidades de SE

A Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga a disponibilização de 270 vagas para o interior sergipano. As vagas são para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, para os municípios de Boquim, Itaporanga e Rosário do Catete.

A instituição realizará um NAT Itinerante em Rosário e Itaporanga, uma vez que Boquim já possui uma sede própria. Os requisitos são idade acima de 18 anos, preferencialmente até os 40 anos, ensino médio completo, possibilidade de mudança de cidade e de estado e não é preciso ter experiência para concorrer as vagas.

No município de Itaporanga, a seleção ocorrerá no dia 06/12, às 8h, no Departamento de Juventude , localizado na Praça Silvio Garcez. Já em Rosário do Catete dia 08/12, às 8h, na Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico, do Trabalho e do Turismo (antigo casarão). Os interessados de Boquim poderão realizar o cadastro na sede do NAT Boquim.

Apenas cadastrados no NAT poderão participar do processo. O cadastro no NAT pode ser feito no mesmo dia da seleção. Os cadastrados deverão apenas atualizar as informações e pegar a carta de encaminhamento.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (79) 3222-6949/99191-6031.