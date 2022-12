Natal da Prefeitura de Lagarto é encerrado com festa e prêmios

Às vésperas do Natal, e com o espírito da época emanado por toda a cidade, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) realizou na última quinta-feira, 22, uma grande festa para encerrar mais uma edição do ‘Natal na Comunidade’.

É um projeto que promove uma programação mais que especial para as famílias do município em situação de vulnerabilidade.

As equipes da Sedest, por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de cada região, preparam uma programação recreativa para diversas localidades da zona rural.

Durante todo o mês de dezembro, as comunidades da Piçarreira, Crioulo, Brasília, Jenipapo, Olhos D’água e dos Bairros Matinha e Jardim Campo Novo entre outros, foram contemplados com a programação que levou diversão, alegria e felicidade para as pessoas.

Já na quinta-feira, 22, o projeto foi encerrado com uma verdadeira festa de Natal, onde o clima natalino, a esperança, felicidade e lazer tomaram conta da antiga Praça do Forródromo no centro de Lagarto.

Milhares de famílias aproveitaram as apresentações culturais e de artistas locais; presença do Papai Noel; distribuição de 5 mil brinquedos; parque infantil; doces, coral, sorteio de brindes e até de uma motocicleta Honda Pop 0Km.