Volume 2 da coleção No Colo da Piedade será lançado em agosto

Durante as festividades da padroeira de Lagarto, os escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro Santos e Taysa Mércia Damaceno lançarão o volume 2 da coleção intitulada No Colo da Piedade.

Segundo os escritores, a previsão é que o lançamento ocorra no dia 29 de agosto de 2022. Já a obra abordará os seguintes temas: Nossa Senhora do Carmo, do povoado Limoeiro; e as Camareiras de Nossa Senhora da Piedade.

Além disso, assim como ocorreu no volume 1, o volume 2 contará com um homenagem póstuma ao padre Vicente Vidal, falecido em outubro de 2021, após 60 anos de vida e 30 de sacerdócio.