Nota de Esclarecimento: Processo Seletivo Simplificado segue sendo conduzido de forma transparente

Em resposta às preocupações levantadas sobre o Processo Seletivo Simplificado da SEDEST, a Prefeitura de Lagarto, informa que que todas as etapas estão sendo conduzidas de maneira transparente e justa.

Recentemente, circulou um áudio com especulações sobre o cumprimento das regras estabelecidas no edital 01/2024, especialmente em relação aos critérios de habilitação para os candidatos.

É importante destacar que, conforme os requisitos estabelecidos no edital, para o cargo de agente administrativo, o candidato deve apresentar documentos que comprovem sua qualificação, incluindo ensino médio completo, curso de informática básica, experiência na área e cursos relevantes. Após análise, observou-se que candidata em questão, K.N.F., não cumpriu o requisito do certificado do curso de informática básica, resultando em sua desabilitação no processo seletivo.

Ressaltamos que todas as decisões são tomadas com base nas normativas estabelecidas, com o objetivo de assegurar a igualdade de oportunidades para todos os candidatos.