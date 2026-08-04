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Nova pesquisa mostra Fábio Mitidieri em primeiro lugar na disputa pelo Governo do Estado

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O governador Fábio Mitidieri (PSD) segue líder na disputa pela reeleição, segundo a nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Divulgado nesta segunda-feira, 3, o levantamento confirma a vantagem consolidada do gestor em todos os cenários analisados.

Na simulação espontânea, quando os entrevistados são perguntados em quem pretendem votar, Fábio lidera a preferência do eleitorado sergipano. Ele também é o primeiro colocado no cenário estimulado, quando os pesquisados recebem uma lista de possíveis candidatos.

Além disso, o levantamento demonstrou o aumento na aprovação do governador entre os sergipanos. Quase 70% da população aprova o governo de Fábio, reflexo do resultado positivo de conquistas e avanços históricos da administração.

Os dados se somam a diversas outras pesquisas que colocam o governador Fábio Mitidieri à frente. Institutos de credibilidade, como França, Veritá, CTAS e W1, têm demonstrado nos últimos meses que a população deseja a continuidade da atual gestão.

Levantamento

Realizada entre 28 de julho e 1º de agosto, a pesquisa ouviu 1.600 eleitores de Sergipe. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-07327/2026.

Foto: Reinaldo Moura

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