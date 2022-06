Nova programação do Festival da Mandioca

Na noite dessa segunda-feira,27, a Prefeitura de Lagarto anunciou em seu instagram uma nova programação para o Festival da Mandioca nos dias 28 e 29.

Após o cancelamento do show do cantor Wesley Safadão por questões de saúde, nessa terça-feira,28, as atrações são Cássio Júnior, Banda Alma Gêmea, Aldemário Coelho ,Dhi Piseiro, Mastrruz com Leite e Forrozão Estrela de Couro.

Já na quarta-feira,29, a festa é por conta das bandas Elisley e Aloísio do Tanque, Xand Avião, Tavinho Porto Rico , Unha Pintada , Simone Fernandes e Natthan.