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Novembro será de vaquejada em Lagarto; confira as programações

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A agenda de novembro em Lagarto terá vaquejada nos dois parques da cidade.

A 64ª Vaquejada de Lagarto acontece de 10 a 15 de novembro, no Parque Zezé Rocha, com R$ 400 mil em prêmios.

Depois, de 20 a 29 de novembro, o Parque das Palmeiras recebe o 24º Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada 2026. As inscrições estão abertas e oferecem R$ 200 de desconto até o dia 9.

Ainda no Parque das Palmeiras, Tarcísio do Acordeon grava seu novo DVD no dia 25 de novembro. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

 

 

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