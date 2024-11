Novos desvios são implementados durante obras na SE-270 em Lagarto

O Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Lagarto (DTTU) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) anunciaram uma parceria crucial para a segunda etapa das obras de duplicação da rodovia SE-270. A intervenção abrange o trecho entre o Fórum e a entrada da barragem, próximo ao Corpo de Bombeiros Militar, e é parte de um projeto que busca modernizar a mobilidade na região.

Mudanças no tráfego e novos desvios

Para minimizar os impactos no trânsito, foram organizados desvios em dois trechos principais:

Sentido Fórum ou Braúna Supermercado: Os motoristas deverão realizar o retorno em frente ao Fórum, redirecionando-se ao centro de Lagarto. Sentido Salgado: O tráfego será desviado para a rodovia SE-170, seguindo pela Avenida Brasília, Povoado Limoeiro, Várzea dos Cágados e Bar Confraria Paulistana.

O fluxo no sentido Salgado/Aracaju para Lagarto permanecerá inalterado.

Bloqueios diurnos

As interdições no trecho em obras ocorrerão durante os períodos matutino e vespertino, com a liberação completa do trânsito à noite.

Alerta aos motoristas

O DTTU orienta os condutores a transitarem com atenção redobrada nos trechos em obras e nas rotas alternativas. Reduzir a velocidade e observar a sinalização são medidas essenciais para garantir a segurança durante o período de intervenções.

Essa obra representa um marco na infraestrutura de Lagarto, trazendo melhorias à rodovia SE-270 e reforçando o compromisso das autoridades com o progresso do município e do estado.