Novos guardas municipais de Lagarto passam por capacitação operacional após posse

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), através da Guarda Municipal de Lagarto (GML), realizou, durante esta semana, o Nivelamento Operacional dos 29 novos guardiões municipais, empossados no dia 30 de setembro deste ano, durante cerimônia de formatura que reuniu autoridades da segurança pública e gestores municipais. A capacitação teve como foco revisar conhecimentos adquiridos durante o Curso de Formação Técnico e Profissional e aprimorar sua aplicação nas situações enfrentadas diariamente pelos agentes nas ruas.

Durante a programação, os guardas participaram de atividades teóricas e práticas sobre relações interpessoais, educação física, conduta de patrulha, técnicas e procedimentos operacionais e tecnologias menos letais. Realizadas na unidade do Exército Brasileiro, em Lagarto, o Tiro de Guerra 06-015 de Lagarto, e no Instituto Valmir Monteiro, as atividades permitiram retomar protocolos, alinhar procedimentos e exercitar condutas que farão parte da rotina de serviço dos novos integrantes da corporação.

De acordo com a secretária da Semop, Mônica Dias, a qualificação dos profissionais deve refletir diretamente na qualidade do serviço prestado à comunidade. “Preparar nossos guardiões significa garantir que o conhecimento adquirido na formação seja aplicado no dia a dia, desde a maneira de abordar uma pessoa até a condução de uma ocorrência e o atendimento a quem procura a Guarda Municipal. Queremos profissionais capacitados, conscientes de suas responsabilidades e preparados para servir à população com respeito, segurança e compromisso com o interesse público”, disse.

O nivelamento também buscou transformar o conhecimento adquirido em prática profissional, preparando os agentes para tomar decisões com responsabilidade, atuar em diferentes ocorrências e manter uma relação respeitosa com a população. Para o comandante da Guarda, Édipo Moraes, a etapa contribui para que os novos guardiões compreendam como aplicar, no cotidiano, os conhecimentos desenvolvidos durante a formação.

“O Curso de Formação proporcionou a base teórica e prática necessária para o ingresso na Guarda Municipal. Agora, com o nivelamento, trabalhamos a revisão desses conteúdos e a execução dos procedimentos, para que cada agente saiba como agir durante o patrulhamento, em uma abordagem ou diante de uma ocorrência. Nosso objetivo é que eles levem esse aprendizado para as ruas, atuando com técnica, equilíbrio e responsabilidade, sempre respeitando os cidadãos e os limites da função”, explicou.

A experiência prática e a troca de conhecimentos com guardiões que já atuam na corporação também têm contribuído para aproximar os novos agentes da realidade do município. Para a GML Larissa Alves, as capacitações ampliam a compreensão sobre os desafios da segurança pública em Lagarto e permite aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos durante a formação. “Durante esse período de nivelamento, estamos tendo um aprendizado ainda maior e um contato mais próximo com a realidade de Lagarto. A experiência dos guardas municipais que já atuam na cidade nos ajuda a compreender melhor o contexto da nossa atuação, enquanto os encontros contribuem para aprimorar nossos conhecimentos e melhorar a prática profissional”, falou a nova guarda.

Proteção às mulheres

O último dia da programação foi dedicado à violência doméstica e familiar e à atuação da Patrulha Maria da Penha. Conduzida pela coordenadora da Patrulha, Amanda Santa Bárbara, a atividade abordou como os agentes devem reconhecer situações de risco, acolher mulheres em situação de violência e encaminhar as ocorrências de maneira adequada, com atenção à segurança das vítimas e ao respeito aos seus direitos. A temática ampliou a preparação dos novos guardiões para além das atividades de patrulhamento e das técnicas operacionais, destacando a importância de uma atuação humanizada, atenta às particularidades de cada caso e articulada com a rede de proteção.

“É importante que os novos agentes de segurança pública saibam identificar os sinais de violência doméstica e compreendam como proceder quando se depararem com uma situação desse tipo. Na prática, isso significa ouvir a vítima sem julgamentos, acolhê-la com respeito, avaliar os riscos e realizar os encaminhamentos necessários. Esse conhecimento precisa acompanhar o agente nas ruas, porque a forma como ele conduz o atendimento pode fazer diferença na proteção de uma mulher”, pontuou Amanda.

O GML José de Melo ressaltou a importância de aprofundar os conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha para qualificar o atendimento às vítimas e contribuir para a prevenção desse tipo de violência. Segundo ele, o debate durante o nivelamento permitiu que os agentes compreendessem melhor a realidade do município e reflitam sobre formas de atuação que ultrapassem o ambiente profissional.

“Embora tenhamos estudado essa temática durante o concurso e o Curso de Formação, é fundamental continuar aprofundando os conhecimentos, porque a violência contra a mulher é uma realidade presente também em Lagarto. Quanto mais discutimos e compreendemos esse cenário, mais preparados estaremos para acolher as vítimas e encaminhá-las da maneira adequada. Além disso, precisamos trabalhar a conscientização dos homens, por meio da educação e do diálogo, para promover relações mais respeitosas e contribuir para a prevenção da violência dentro de casa e na sociedade”, afirmou.

Certificação

Também nesta sexta-feira, os novos integrantes da Guarda Municipal de Lagarto receberam os certificados de conclusão do Curso de Formação Técnico e Profissional, etapa que antecedeu a posse dos agentes, e que foi realizada em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese). A entrega marcou o encerramento do processo formativo e reconheceu a preparação dos profissionais para o ingresso na corporação.

Com o curso de formação e o nivelamento operacional, a Prefeitura de Lagarto dá sequência à preparação dos novos agentes para o exercício da função, com foco na aplicação dos conhecimentos técnicos, na qualidade dos atendimentos e na atuação responsável junto à comunidade. A expectativa é que os aprendizados sejam frequentes e se traduzam em procedimentos seguros, abordagens respeitosas e serviços alinhados às necessidades da população lagartense.

Fonte: Prefeitura de Lagarto