HUL recepciona novos residentes médicos e multiprofissionais

Evento de recepção e acolhimento realizado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) esta semana marcou a chegada dos novos residentes dos programas de residência em Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia e Multiprofissional na unidade hospitalar.

O Programa de Residência em Clínica Médica oferece cinco (5) vagas e tem duração de dois (2) anos. O Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia oferece duas (2) vagas e tem duração de três (3) anos. E o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar oferece 12 vagas e tem duração de dois (2) anos. Todas as vagas foram preenchidas.

A residência multiprofissional é aberta para as seguintes áreas profissionais: Enfermagem (2 vagas), Farmácia (2 vagas), Fisioterapia (2 vagas), Fonoaudiologia (2 vagas), Nutrição (2 vagas) e Terapia Ocupacional (2 vagas).

Os novos residentes foram recepcionados pelo superintendente do hospital, professor Manoel Cerqueira Neto; pelos gerentes de Ensino e Pesquisa, professor Fernando Every; Atenção à Saúde, Camilla Santana; e Administrativa, Gislane Ladeia Boa Sorte Borges. Como também pelos representantes da Reitoria da UFS, Gladston Rafael de Arruda Santos; da direção do Campus UFS Lagarto, professora Luciana Nalone; e dos residentes, Isaac de Andrade Santos.

Também presentes à solenidade os coordenadores dos cursos de saúde da UFS Lagarto. E os coordenadores da residência médica, médicos Tiago Mendes e Martins Dionizio; e o representante da residência multiprofissional, professor Felipe Douglas Silva.

Diferenciais residências

São características marcantes dos programas de residência do HUL o fato de acontecer em hospital destinado ao SUS com Urgência e Emergência; treinamento em situações de emergência utilizando simuladores modernos e professores da UFS; e reuniões científicas para discussão de artigos científicos.

As residências no HUL são caracterizadas também pelo oferecimento de visitas multidisciplinares fruto da integração entre a Residência Médica e a Residência Multiprofissional, objetivando o melhor cuidado aos pacientes.