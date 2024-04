Número de municípios com alto índice de infestação pelo Aedes aegypti dobra em Sergipe

De acordo com o segundo Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), oito cidades de Sergipe estão com alto risco. No primeiro levantamento, realizado em janeiro deste ano, eram quatro. O relatório mostrou ainda que 54 estão com médio risco e apenas 13 municípios estão com risco baixo.