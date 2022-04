O retorno à normalidade num contexto social tem uma enorme influência também no esporte, onde a maioria das competições voltam a realizar-se sem quaisquer tipo de limitações e onde podemos ver os melhores protagonistas de cada modalidade.

Com a ascensão das apostas esportivas durante este período em que as pessoas passaram mais tempo em causa, quem acabou por beneficiar por completo foram as operadoras, que viram assim uma oportunidade de luxo para crescerem o seu segmento.

Plataformas como a bet365 casino e a sua seção de apostas esportivas , foram das mais exploradas nos últimos dois anos, não só projetando-se nas modalidades mais conhecidas, mas também em outros que começaram a atrair novos utilizadores.

Esta maior versatilidade no que toca às competições esportivas exploradas acabou por criar não só um maior número de mercados, mas também mais linhas de aposta, o que será sempre um fator proveitoso para todas as partes envolvidas nesta atividade.

Assim sendo, o ano de 2022 tem tudo para ser um ano de grande sucesso nas apostas esportivas, já que muitas das melhores competições do mundo se irão desenrolar e com especial incidência para uma modalidade.

Neste artigo fique a conhecer o porquê do tênis ser o melhor esporte para apostar neste Verão 2022 e como chegar ao sucesso na modalidade de raquete e bola amarela.

Ténis e o seu calendário competitivo

Um dos fatores que beneficia o ténis em relação a outras modalidades é o facto de este ter um calendário competitivo que se prolonga durante todo o ano civil, não existindo paragens nem grandes espaços de tempo sem competições relevantes.

Num ano em que o futebol não terá o Mundial realizado no Verão como é normal, uma espécie de lacuna irá ser preenchida por algumas modalidades, com o ténis a ser, sem dúvida alguma, um dos esportes mais destacados.

Com vários torneios a serem disputados tanto no circuito ATP como no WTA, o ténis é uma das modalidades com mais eventos a serem realizados todos os dias e, assim sendo, inúmeras oportunidades de aposta para todos.

Sendo esta uma modalidade que pode ser disputada em espaços outdoor e indoor, esse também é um grande benefício para que não existam atrasos competitivos, como acontece em outras modalidades que apontam as baterias para o Verão, como o beisebol.

Enorme quantidade de mercados disponíveis

O ténis, a par de algumas modalidades, é marcado por vários torneios a serem disputados ao mesmo tempo, onde em diferentes courts podem ser acompanhados muitos jogos que, normalmente, estão todos disponíveis nas casas de apostas.

Para além dos torneios mais reconhecidos dos circuitos ATP e WTA, é impossível não realçar os torneios Challenger e mesmo alguns ITF, onde poderá encontrar várias oportunidades muito proveitosas de apostas durante todo o ano.