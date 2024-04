Vereador Matheus Corrêa, anuncia filiação ao Podemos em Lagarto

O Vereador Matheus Corrêa (Cidadania), anunciou sua filiação ao Podemos, nesta sexta-feira (05), ao lado de Valmir Monteiro, ex-prefeito de Lagarto e presidente do partido.

Matheus Corrêa é Policial Civil, formado e Pós-graduado, em direito, na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Em conversa com o Portal Lagartense, ele disse que está na luta por dias melhores para os Lagartenses.

“Queremos buscar através do nosso trabalho o melhor para o nosso município. Nesses três anos e quatro meses de mandato, temos realizado críticas construtivas a atuação gestão, sempre buscando melhorias. Conquistamos diversos avanços e um deles aconteceu nesta hoje — A reabertura do Colégio Cenecista Laudelino Freire, que foi um propósito do meu mandato, através do vice-presidente nacional, meu querido e eterno professor, que também é padre, José Lino Santana.

Quero dizer que estou preparado , proativo e sempre buscando o melhor para lagarto”; concluiu.