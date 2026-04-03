Ocorrência em Itabaiana termina com um morto e mulher ferida

Uma situação de violência registrada na tarde desta quinta-feira (02), em Itabaiana, terminou com a morte de um jovem de 26 anos e uma mulher gravemente ferida.

Segundo relatos de populares, o jovem apresentava comportamento alterado e estaria agredindo a própria mãe de forma violenta. Diante da situação, pessoas que presenciaram o caso intervieram para conter as agressões.

Ainda de acordo com as informações, o rapaz foi imobilizado, mas acabou não resistindo e morreu no local. Já a mulher foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Itabaiana.

Equipes do GETAM estiveram na ocorrência, realizaram o isolamento da área e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) e a perícia para os procedimentos necessários.