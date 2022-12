Oferta de consultas especializadas na região é tema de reunião no HUL

Gestores do HUL-UFS/Ebserh e dos municípios da Regional de Saúde de Lagarto se reuniram para discutir estratégias para otimizar o aproveitamento de consultas com especialistas e de exames ofertados pelo Hospital Universitário de Lagarto, marcados nas unidades de atenção básica e regulados pelo complexo regulatório estadual.

Estiveram presentes representantes dos municípios de Lagarto, Poço Verde, Salgado, Tobias Barreto, Riachão do Dantas e Simão Dias, dentre secretários, gestores de atenção à saúde e responsáveis pela solicitação das consultas e exames através do complexo regulatório estadual.

Já pela unidade hospitalar, presentes o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto e as chefias do Setor de Regulação e Avaliação, Renata Sobral; da Divisão de Gestão do Cuidado, Marcos Henrique; do Setor de Apoio e Diagnóstico, Paula Viviane; da Unidade de Regulação, Elizabete Almeida Santos Borges; da Unidade de Monitoramento e Avaliação, Francis Lucas; e da Unidade do Ambulatório, Alexandre Machado de Andrade.

Atendimento especializado

“A reunião foi planejada no sentido de nos aproximarmos da gestão dos municípios que compõem a regional de saúde de Lagarto a fim de estreitarmos a comunicação e buscar estratégias de como melhorar a oferta de consultas e exames para a população que necessita de atendimento especializado”, ressaltou Renata Sobral, chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde do Hospital Universitário de Lagarto.

Fonte: Ebserh