Ônibus escolar é consumido por incêndio no povoado Sobrado, em Lagarto

Um ônibus utilizado no transporte escolar foi atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira (3), no povoado Sobrado, zona rural de Lagarto.

De acordo com as primeiras informações, o veículo estava sem estudantes no momento em que as chamas começaram. O fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente o ônibus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, o veículo já havia sido totalmente tomado pelo incêndio.