logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Ônibus interestadual pega fogo na BR-101

Screenshot 2026-04-06 at 09-16-40 Ônibus pega fogo na BR-101 em Nossa Senhora do Socorro G1

Um ônibus interestadual pegou fogo na BR-101, nas proximidades do povoado Pau Ferro, na madrugada desta segunda-feira (6). Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

Segundo apuração dos Bombeiros, ao perceber o princípio de incêndio, o condutor parou imediatamente o veículo e realizou a evacuação rápida dos passageiros, mas as chamas se propagaram rapidamente, não dando tempo para que os ocupantes retirassem seus pertences e bagagens.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo se alastrou de forma intensa, gerando risco de atingir a rede elétrica e áreas próximas, incluindo residências e um posto de combustível.

As chamas foram controladas e em seguida da foi realizado o trabalho de rescaldo, para eliminando possíveis focos remanescentes.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next