Ônibus interestadual pega fogo na BR-101

Segundo apuração dos Bombeiros, ao perceber o princípio de incêndio, o condutor parou imediatamente o veículo e realizou a evacuação rápida dos passageiros, mas as chamas se propagaram rapidamente, não dando tempo para que os ocupantes retirassem seus pertences e bagagens.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo se alastrou de forma intensa, gerando risco de atingir a rede elétrica e áreas próximas, incluindo residências e um posto de combustível.

As chamas foram controladas e em seguida da foi realizado o trabalho de rescaldo, para eliminando possíveis focos remanescentes.

Fonte: G1 Sergipe