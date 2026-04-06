Ônibus interestadual pega fogo na BR-101

Um ônibus interestadual pegou fogo na BR-101, nas proximidades do povoado Pau Ferro, na madrugada desta segunda-feira (6). Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.
Segundo apuração dos Bombeiros, ao perceber o princípio de incêndio, o condutor parou imediatamente o veículo e realizou a evacuação rápida dos passageiros, mas as chamas se propagaram rapidamente, não dando tempo para que os ocupantes retirassem seus pertences e bagagens.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o fogo se alastrou de forma intensa, gerando risco de atingir a rede elétrica e áreas próximas, incluindo residências e um posto de combustível.
As chamas foram controladas e em seguida da foi realizado o trabalho de rescaldo, para eliminando possíveis focos remanescentes.
Fonte: G1 Sergipe