Operação apreende mais de 150 pássaros silvestres na feira livre de Lagarto

Uma ação conjunta da Polícia Militar de Sergipe e da Adema resultou na apreensão de 155 pássaros silvestres na feira livre de Lagarto, nesta segunda-feira (4).

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas aves nativas sendo mantidas em situação irregular para comercialização. Segundo as autoridades, os animais estavam em condições inadequadas.

Dois suspeitos foram conduzidos e tiveram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) registrados por crime ambiental. Após os procedimentos realizados pelos órgãos responsáveis, as aves foram devolvidas à natureza.

A operação teve como foco combater o comércio ilegal de animais silvestres na região.