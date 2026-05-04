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Operação apreende mais de 150 pássaros silvestres na feira livre de Lagarto

Screenshot 2026-05-04 at 20-13-09 Apreensão de pássaros silvestres em Lagarto 155 aves resgatadas G1

Uma ação conjunta da Polícia Militar de Sergipe e da Adema resultou na apreensão de 155 pássaros silvestres na feira livre de Lagarto, nesta segunda-feira (4).

Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas aves nativas sendo mantidas em situação irregular para comercialização. Segundo as autoridades, os animais estavam em condições inadequadas.

Dois suspeitos foram conduzidos e tiveram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) registrados por crime ambiental. Após os procedimentos realizados pelos órgãos responsáveis, as aves foram devolvidas à natureza.

A operação teve como foco combater o comércio ilegal de animais silvestres na região.

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