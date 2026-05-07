Operação Caminhos Seguros: cinco pessoas são presas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), já realizou cinco prisões no âmbito da Operação Caminhos Seguros, ação nacional de enfrentamento aos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. As capturas ocorreram em Aracaju, Capela e Nossa Senhora do Socorro, incluindo três condenados foragidos e dois investigados com prisão preventiva decretada. A operação segue até o dia 18 deste mês, com ações integradas entre as forças de segurança.

Entre as prisões, está o cumprimento de mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável. Após levantamentos, o condenado se entregou, apresentando-se na Delegacia de Capela, sendo em seguida recambiado para a capital para as providências cabíveis ao caso.

Outro mandado de prisão definitiva foi cumprido contra um condenado por estupro de vulnerável. O homem foi abordado e preso em via pública após diligências policiais, no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Ele permanece à disposição da Justiça.

O terceiro mandado de prisão definitiva foi cumprido contra um idoso condenado por estupro de vulnerável. A prisão foi realizada no local em que ele estava residindo atualmente, no bairro Siqueira Campos, Aracaju.

O delegado Fábio Santana, integrante do DAGV, destacou que a operação tem apresentado resultados positivos. “Em consonância com a Operação Caminhos Seguros, a Polícia Civil de Sergipe vem obtendo grande êxito no cumprimento de mandados de prisão, tanto no interior quanto na capital”, ressaltou.

Ainda segundo o delegado, após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional. “Os investigados foram apresentados ao Poder Judiciário e, em seguida, serão encaminhados para unidades prisionais da capital, onde responderão pelos crimes cometidos”, explicou.

A operação segue em andamento com foco na proteção de crianças e adolescentes. “A Polícia Civil continuará atuando de forma efetiva, em conjunto com outras instituições, para retirar de circulação indivíduos que pratiquem ou tenham praticado crimes dessa natureza. Nosso objetivo é proteger crianças e adolescentes e garantir que esses crimes não fiquem impunes”, reforçou Fábio Santana.

A Polícia Civil destaca a importância da denúncia e reforça que a colaboração da população é essencial para o avanço das investigações e o combate a esse tipo de crime.

Fonte: SSP/SE