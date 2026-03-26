Operação conjunta entre polícias civis de Sergipe e Bahia desarticula laboratório de refino de drogas

Vasta quantidade de insumos e entorpecentes foi apreendida e duas mulheres foram presas durante a ação policial

Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Estância (SE) e a Delegacia de Serrinha (BA) resultou, na manhã desta quarta-feira, no fechamento de um laboratório de refino de drogas localizado no município de Feira de Santana, na Bahia.

A ação é desdobramento de uma investigação iniciada após uma operação policial realizada na Praia da Caueira, em Sergipe, ocasião em que um homem foi preso e um dos líderes de uma facção criminosa baiana morreu em confronto com policiais civis de Estância. A partir desse episódio, as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia passaram a atuar de forma integrada, monitorando o grupo criminoso envolvido com o tráfico interestadual de drogas.

Com o avanço das investigações, as equipes receberam informações de que o grupo estaria operando um laboratório de refino de entorpecentes na cidade de Feira de Santana. Diante da denúncia, os policiais intensificaram as diligências e conseguiram localizar o imóvel utilizado para a atividade ilícita.

Durante o cumprimento da operação, duas mulheres foram presas em flagrante no interior do imóvel. No local, foram apreendidos aproximadamente 40 quilos de drogas, sendo 21 quilos de cocaína, além de grande quantidade de insumos químicos e maquinário utilizado no preparo e refino dos entorpecentes.

De acordo com estimativas preliminares, o prejuízo causado à organização criminosa gira em torno de R$ 4 milhões.

O delegado Paulo Cristiano destacou a importância da integração entre as forças policiais e reforçou o compromisso no combate ao crime organizado. “A

Polícia Civil de Sergipe está empenhada em impedir o avanço de facções criminosas de outros estados em nosso território, atuando de forma firme e integrada com outras unidades da federação”, afirmou