A atuação integrada entre as Polícias Civis de Sergipe e da Paraíba resultou, na manhã desta quinta-feira, 19, na prisão de um homem de 20 anos investigado por participação em um homicídio ocorrido no município de Itaporanga, na Paraíba. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu no bairro Industrial, em Aracaju.

O crime teve como vítima um adolescente de 15 anos e ocorreu em 19 de abril de 2026. De acordo com as investigações, o homem preso é apontado como um dos envolvidos no homicídio e estava foragido desde a ocorrência. Os outros dois investigados já se encontravam presos.

Em Sergipe, a ação contou com equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), em articulação com a 17ª Delegacia Seccional de Itaporanga e o Grupo Tático Especial (GTE) da Polícia Civil da Paraíba.

A operação também teve desdobramentos em Itaporanga (PB), onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no âmbito de investigações sobre tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Durante as diligências, um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi encontrado com uma pequena quantidade de maconha e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos, que serão encaminhados para perícia.

O homem preso em Aracaju foi conduzido ao COPE e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Polícia Civil