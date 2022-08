Operação contra torbais já arrecadou mais de R$ 10 mil em Lagarto

A Operação Colônia 13 sem torbal, deflagrada no início de julho deste ano pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) já arrecadou mais de R$ 10.300,00. Segundo o referido órgão, o valor é resultado de 18 autos de infrações de trânsito que foram aplicados desde o início da ação.

Além disso, o 7ºBPM já apreendeu 13 escapamentos do tipo torbal e 01 escapamento cortado, além de ter conduzido duas motocicletas ao pátio.

Cabe destacar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo com a cor ou característica alterada resulta em multa de R$ 195,00 e medida administrativa de retenção do veículo para regularização.