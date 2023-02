Operação desarticula grupo de traficantes que atuava em Aracaju, Estância e Tobias Barreto

Foi deflagrada a Operação Feirinha na manhã desta terça-feira, 14. A ação policial teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que atuava com o tráfico de drogas nas cidades sergipanas de Estância, Tobias Barreto e Aracaju; além do município baiano de Itapicuru. A investigação foi desencadeada a partir de uma apreensão de drogas que ocorreu na feira de Tobias Barreto.

A operação, que ainda está em andamento, tem como objetivo cumprir 22 mandados de prisão. Dois investigados entraram em confronto, foram atingidos e morreram. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Tobias Barreto e contou com informações repassadas pela Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, as investigações duraram oito meses. “A apuração policial identificou alguns integrantes de um grupo envolvido com o tráfico de drogas em Estância e em Tobias Barreto. A investigação foi iniciada a partir de uma prisão em flagrante”, detalhou.

Ao longo de toda a investigação, conforme o delegado, foram apreendidos 6kg de drogas. “Sendo cinco quilos de maconha e um de cocaína, que possui um valor bastante elevado no mercado”, acrescentou o delegado.

Francisco Gerlandio ressaltou que o objetivo da operação deflagrada nesta terça-feira foi o de encerrar a atuação do grupo criminoso. O líder do grupo criminoso, segundo o delegado, atua em Estância e é natural da Bahia. “Ele tem muitas passagens criminais e já foi condenado por tráfico de drogas”, concluiu o delegado reforçando que as investigações terão continuidade para identificar outros integrantes do grupo.

Fonte: Polícia Civil