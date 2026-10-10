Operação do GAECO em Sergipe prende policiais civil e militar e um empresário

Uma operação realizada pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), resultou na prisão de um policial militar, um policial civil e um empresário.

A ação teve 15 alvos, entre residências e estabelecimentos comerciais nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Estância. As equipes também realizaram buscas em uma propriedade rural localizada em Estância.

Segundo as informações divulgadas, os dois policiais foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça sergipana. Já o empresário foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Durante as diligências, foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas e documentos que podem contribuir para as investigações.

A operação foi conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju e pelo GAECO, com apoio do Gabinete de Segurança Institucional do MPSE, de unidades especializadas da Polícia Civil, de policiais militares e da Delegacia Regional de Lagarto.

O Ministério Público informou que novos detalhes poderão ser divulgados após a consolidação dos resultados da operação.