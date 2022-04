Oposição desesperada usa mulher para “atacar” a gestão

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde vem a público esclarecer sobre um caso envolvendo uma usuária do Sistema único de Saúde, inscrita no Programa de Cirurgias de Catarata do município. A notícia veiculada em rádio, site e redes sociais manipulou pessoas inocentes para disseminar fake news, apenas com o intuito de denegrir a imagem da gestão. A forma mais baixa que uma comunicação poderia trabalhar, simplesmente por questões políticas. Lamentamos a exposição desnecessária da paciente e sua filha, ao mesmo tempo em que esclarecemos o fato:

“A paciente deu entrada no Programa no ano de 2018, antes da gestão da prefeita Hilda Ribeiro. Após o início do seu mandato, foram regularizadas todas as cirurgias, que são realizadas no município de Itabaiana, onde a SMS faz o transporte dos pacientes e presta todo o apoio necessário. Com a pandemia e os casos de Covid-19 em alta, as cirurgias tiveram que ser adiadas, retornando após a estabilização dos casos. A paciente em questão realizou a primeira cirurgia no dia 14 de outubro e aguardava a próxima cirurgia, que seria realizada no outro olho. Foi pedido que aguardassem o tempo necessário, respeitando a demanda da fila de espera e inclusive esta cirurgia já está marcada para o mês de maio, onde a paciente participará do mutirão.” Ressalta o secretário de saúde Marlysson Magalhães.

A filha da paciente citada esteve presente na Secretaria de Saúde na manhã de hoje para esclarecer os fatos e alega que as informações veiculadas não condizem com as suas declarações:

“Vim aqui esclarecer sobre o caso da minha mãe, que precisava realizar a cirurgia de catarata nos dois olhos. A cirurgia do primeiro olho aconteceu no dia 14 de outubro do ano passado. Hoje estive com o secretário de saúde, que me recebeu muito bem, junto com a sua equipe e minha mãe já está com a cirurgia do segundo olho marcada para o mês de maio. Na primeira cirurgia ela teve total assistência, foi muito bem recebida e acompanhada. Só tenho a agradecer todo o apoio e ajuda que a equipe da SMS nos deram.”

Fonte: Prefeitura de Lagarto