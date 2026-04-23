Paciente morre após ser encontrado ferido dentro de hospital em Aracaju; suspeita é de espancamento

Um paciente de 41 anos, que estava internado no Hospital São José, localizado no Bairro Santo Antônio, em Aracaju, morreu na noite desta quarta-feira (22). A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

De acordo com a PM, o homem foi encontrado, por profissionais de saúde, com ferimentos na região do nariz, boca e olhos, nos supercílios e na face. Ele foi encaminhado à sala de estabilização do hospital, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil um homem foi preso em flagrante. A vítima dividia o quarto com o suspeito, que estava internado por abuso de entorpecentes.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os exames periciais que devem determinar a causa exata da morte. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O hospital ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Fonte: G1 Sergipe