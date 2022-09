Padre atingido por bala perdida em Estância recebe alta médica

Na tarde da última segunda-feira, 19, o Iuri Rodrigues, pároco da Igreja de Senhor do Bonfim e que foi atingido por uma bala perdida na semana passada, em Estância, recebeu alta médica. A informação foi confirmada pela Diocese de Estância.

Segundo a Diocese, o padre continuará com os cuidados na Casa Paroquial. “Por recomendação médica, o sacerdote não poderá receber visitas nestes primeiros dias, para o bem da sua recuperação”, informou.

Investigação

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), o caso já está sendo investigado pela Delegacia Regional do município, que já esteve no local do crime para fazer o levantamento de informações e ouvir testemunhas.