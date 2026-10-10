Pai e filha de 4 anos são baleados enquanto estavam em calçada de residência em Aracaju

Um homem de 29 anos e a filha dele, de apenas 4 anos, ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (9), no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram disparos em direção a pessoas que estavam sentadas na calçada de uma residência. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

O pai e a criança foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Uma terceira pessoa que estava no local não foi atingida.

Durante a ocorrência, policiais encontraram cerca de dez cápsulas de munição calibre 9 mm espalhadas pela via.

De acordo com o Hospital Municipal Dr. Nestor Piva, a menina passou por avaliação médica e realizou um exame de raio-X na coxa direita, que não identificou fraturas nem fragmentos de projétil. Após o atendimento, ela recebeu alta hospitalar.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do pai.

As circunstâncias do ataque e a identificação dos responsáveis seguem sob investigação.