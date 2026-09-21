Pai é suspeito de tentar matar a própria filha em Nossa Senhora do Socorro

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (20), suspeito de tentar matar a própria filha em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de violência contra a mulher. Ao chegar à residência, os policiais ouviram os pedidos de socorro da vítima, que estava dentro do imóvel com o pai.

O homem apresentava sinais de embriaguez e, conforme a PM, resistiu às ordens dos policiais. Para conter o suspeito e retirar a mulher da residência, a equipe precisou utilizar munição não letal.

Durante a ocorrência, uma faca foi apreendida. A vítima relatou aos policiais que o objeto teria sido utilizado pelo pai na tentativa de homicídio.

Após ser contido, o homem recebeu atendimento médico no Hospital Nestor Piva. Em seguida, ele e a filha foram encaminhados à Casa da Mulher Brasileira, junto com a faca apreendida, para os procedimentos legais.

Com informações da Polícia Militar de Sergipe (PMSE).