Palácio Museu Olímpio Campos é presenteado com obra de arte que homenageia o ex-governador Leandro Maciel

Conhecido por ser um dos principais monumentos da memória política sergipana, o Palácio do Museu Olímpio Campos (Pmoc) também é um local onde grandes obras de arte são expostas aos sergipanos, enaltecendo a arte e a cultura do estado por meio de suas manifestações artísticas. Na tarde desta quarta-feira, 22, o Palácio histórico recebeu uma doação feita pela família do político e ex-governador Leandro Maciel. A pintura retrato, assinada pelo artista plástico Jordão de Oliveira, é uma forma de homenagear o legado e a contribuição de Leandro Maciel para o estado e também para o Palácio, uma vez que o mesmo foi responsável por impulsionar as exposições e reformas do Pmoc.

“Essa obra veio em uma data muito importante, como um belo presente para o Palácio. Leandro Maciel foi um dos governadores responsáveis por uma das maiores reformas que o palácio recebeu. A doação veio em um momento de grande felicidade, porque ontem completamos 14 anos de aberto ao público como museu”, destacou a historiadora e coordenadora de Educação e Pesquisa do Pmoc, Isaura Ramos.

Para a família de Leandro Maciel, a tela não teria um lugar melhor para ser exposta senão o palácio, para o qual ele tanto contribuiu. “Leandro foi um governador, uma figura política e social extremamente importante do estado, que dominou praticamente toda a cena política de 1930 a meados de 1970” frisou o familiar Paulo Roberto Brandão.

Leandro Maciel

Leandro Maynard Maciel foi um engenheiro e político sergipano, que teve sua trajetória política iniciada em Sergipe, onde foi eleito deputado federal em 1930. Ao longo de sua carreira, Maciel ocupou cargos importantes, como o de governador de Sergipe, tendo promovido diversas obras e iniciativas de desenvolvimento.

Além disso, foi vice-presidente na chapa de Jânio Quadros para presidência, em 1959, e mais tarde presidiu o Instituto do Açúcar e do Álcool durante o governo de João Goulart.

Sua contribuição foi reconhecida postumamente, inclusive com seu nome sendo escolhido para batizar o Centro de Excelência Leandro Maciel, unidade escolar da rede estadual de ensino localizada em Aracaju, o que ressalta sua importância na história política de Sergipe e do Brasil.

