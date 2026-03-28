logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Palestra da Monja Coen reúne mais de mil servidores públicos em Simão Dias

eae46f35-2725-49d0-b062-facd355b3f7a

Na noite desta quinta-feira, 26 de março, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma palestra especial com a presença da renomada Monja Coen, integrante da programação do 2º Encontro Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal dos Servidores.

Com o tema “A Mente que Cuida: Gestão das Emoções, Ansiedade e Saúde Mental no Século XXI”, o evento proporcionou aos participantes um momento singular de reflexão acerca do equilíbrio emocional, atenção plena e a importância de cultivar serenidade diante dos desafios cotidianos.

Reconhecida como uma das lideranças espirituais mais influentes do Brasil e autora de mais de 20 obras, Monja Coen compartilhou valiosos ensinamentos e experiências que incentivam a prática da consciência, compaixão e autocuidado.

O prefeito Cristiano Viana ressaltou a relevância da palestra e reforçou o compromisso de sua gestão com o cuidado integral aos servidores públicos municipais.

O secretário de Saúde, Pequeno Soares, destacou o êxito do encontro, que reuniu mais de mil participantes, em sua maioria servidores municipais, para ouvir uma das melhores palestrantes do país em sua área.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’ em promover ações que fomentem o bem-estar, a reflexão e a integração entre os servidores.

Além do prefeito e do secretário de Saúde, o evento contou com a presença de demais secretários, vereadores e dos deputados Luciano Pimentel e Fábio Reis, enriquecendo ainda mais o diálogo sobre saúde mental no âmbito municipal.

A programação do 2º Encontro Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal dos Servidores segue durante toda essa sexta-feira, 27 de março, com palestras e dinâmicas interativas.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias

Publicidade
Publicidade
Previous
Next