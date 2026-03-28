Palestra da Monja Coen reúne mais de mil servidores públicos em Simão Dias

Na noite desta quinta-feira, 26 de março, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma palestra especial com a presença da renomada Monja Coen, integrante da programação do 2º Encontro Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal dos Servidores.

Com o tema “A Mente que Cuida: Gestão das Emoções, Ansiedade e Saúde Mental no Século XXI”, o evento proporcionou aos participantes um momento singular de reflexão acerca do equilíbrio emocional, atenção plena e a importância de cultivar serenidade diante dos desafios cotidianos.

Reconhecida como uma das lideranças espirituais mais influentes do Brasil e autora de mais de 20 obras, Monja Coen compartilhou valiosos ensinamentos e experiências que incentivam a prática da consciência, compaixão e autocuidado.

O prefeito Cristiano Viana ressaltou a relevância da palestra e reforçou o compromisso de sua gestão com o cuidado integral aos servidores públicos municipais.

O secretário de Saúde, Pequeno Soares, destacou o êxito do encontro, que reuniu mais de mil participantes, em sua maioria servidores municipais, para ouvir uma das melhores palestrantes do país em sua área.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’ em promover ações que fomentem o bem-estar, a reflexão e a integração entre os servidores.

Além do prefeito e do secretário de Saúde, o evento contou com a presença de demais secretários, vereadores e dos deputados Luciano Pimentel e Fábio Reis, enriquecendo ainda mais o diálogo sobre saúde mental no âmbito municipal.

A programação do 2º Encontro Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal dos Servidores segue durante toda essa sexta-feira, 27 de março, com palestras e dinâmicas interativas.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias