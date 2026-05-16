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Panela no fogo provoca princípio de incêndio em apartamento em Aracaju

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O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado na manhã desta sexta-feira (15) para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um apartamento na Avenida Gonçalo Rolemberg Leite, no bairro Suíssa, em Aracaju.

Segundo os bombeiros, o incidente foi causado por uma panela deixada no fogo. No momento da ocorrência, não havia ninguém no imóvel. Apenas a panela ficou danificada.

Um cachorro que estava no apartamento foi encontrado sem sinais de inalação de fumaça e ficou sob os cuidados do síndico.

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