Passageiros detalham ‘terror’ em voo com turbulência que deixou um morto

Os passageiros que estavam a bordo de um voo atingido por forte turbulência entre Londres e Singapura relataram cenas de “terror completo”. Um britânico de 73 anos morreu devido a uma suspeita de ataque cardíaco a bordo, e vários outros seguem gravemente feridos.

Acredita-se que Geoff Kitchen tenha sofrido um ataque cardíaco no momento da turbulência. A imprensa noticiou que ele estava viajando para Singapura para começar férias de seis semanas junto com sua esposa, que também estava a bordo.

O Boeing 777-300ER do voo SQ321 com destino a Singapura, foi desviado para Bangkok, na Tailândia, após o incidente, fazendo um pouso de emergência às 15h45, horário local (4h45 em Brasília), com 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo.

Cerca de 79 passageiros e seis tripulantes ainda estavam em Bangkok na manhã desta quarta-feira – onde recebem tratamento médico para ferimentos. Os demais seguiram para Singapura em outro voo.

Andrew Davies, um passageiro britânico a bordo do Boeing 777-300ER, disse à BBC que o avião “caiu repentinamente… sem nenhum aviso prévio”.

“O que mais me lembro é de ver objetos e coisas voando pelo ar. Eu fiquei coberto de café. Foi uma turbulência incrivelmente forte”, disse ele.

Fonte: G1