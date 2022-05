Paulinha Abelha será homenageada no Arraiá do Povo; confira a programação

Entre os dias 22 e 29 de junho será realizado o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, em Aracaju. A programação oficial foi anunciada pela Fundação Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE) e conta com uma homenagem a cantora simãodiense Paulinha Abelha, que dará nome a um dos palcos do evento.

Veja a programação completa

22 de junho (quarta-feira)

Palco Paulinha Abelha

Orquestra Sinfônica de Sergipe

Quadrilhas Unidos em Asa Branca

Chico Queiroka e Antônio Rogério

Antônio Carlos Du Aracaju

Baby Som

Thais Nogueira

Palco Clemilda

Caceteiras de Mestre Rindu

Trio Fecho de Lenha

Bobinhos do Forró

Robertinho dos 8 Baixos

23 de junho (quinta-feira)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica Euterpe Japaratubense

Quadrilha Balança Mas não Cai

Cobra Verde

João da Passarada

Anastácia

Zé Tramela

Palco Clemilda

Batucada Buscapé

Karmem Korreia

Marcos Paulo

Rebecca Melo

24 de junho (sexta-feira)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica Lira Carlos Gomes

Quadrilha Século XX

Balança Eu

Sergival

Forró Maior

Erivaldo de Carira

Palco Clemilda

Batalhão 1º de São João

Jailson do Acordeon

Heitor Mendonça

Forró Maturi

25 de junho (sábado)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica Pe Manuel Araújo

Quadrilha São Bento

Chiquinho do Além Mar

Cezzinha

Xotebaião

Daniel e Forró Quarto de Milha

Palco Clemilda

Batalhão Bacamarteiros de Aguada

Pavio do Forró

Scurinho Zabumbada

Casaca de Couro

26 de junho (domingo)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica Pe Abílio Leite

Quadrilha Asa Branca (Simão Dias)

Sena

Tenison Del Rei

Lourinho do Acordeon

Corisco do Trovão

Palco Clemilda

Batalhão Bacamarteiros de Senhor do Bonfim

Raulzinho do Acordeon

Luiz Fontineli

Cebolinha e Forró Bis

27 de junho (segunda-feira)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica N. S. da Conceição

Quadrilha Unidos do Arrasta Pé

Lucas Campelo

Os 3 do Nordeste

Alcymar Monteiro

Cintura Fina

Palco Clemilda

Peneirou Xerém

Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos

Bob Lélis

Forró Paraxaxá

28 de junho (terça-feira)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica do Divino

Quadrilha Xodó da Vila

Glaubert Santos

João Lacerda

Dedé e Jeanny

Fogo na Saia

Palco Clemilda

Samba de Coco de Mestre Diô

Ararão do Nordeste

Missinho do Acordeon

Mimi do Acordeon

29 de junho (quarta-feira)

Palco Paulinha Abelha

Filarmônica Euterpe Maruinense

Quadrilha Raio da Silibrina

Valtinho do Acordeon

Os 3 Muleques

Mestrinho

Patricinha do Forró

Palco Clemilda