PC apreende adolescente investigado pela morte do próprio pai

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante ao crime de homicídio qualificado. A vítima é o próprio pai do adolescente. A apreensão ocorreu na manhã da última quinta-feira, 6.

De acordo com as investigações, o ato infracional ocorreu no bairro Lamarão, na Zona Norte de Aracaju. A vítima foi encontrada dentro de sua residência, já sem vida, e com sinais de disparo de arma de fogo e lesões provocadas por objeto cortante.

Conforme apurado pela DEPCA, a motivação para o crime seria desentendimentos entre o pai e o adolescente. O adolescente confessou ser o mandante do ato infracional de homicídio, com a promessa de pagar R$ 2 mil – a dois adultos – pela morte do próprio pai.

A equipe da DEPCA fez diligências e deu cumprimento ao mandado de internação provisória expedido pela 17ª Vara Cível de Aracaju. O adolescente já encontra-se internado em uma unidade de internação socioeducativa.

Fonte: SSP/SE