PC de Campo do Brito prende suspeito de roubar moto em Paripiranga

Na tarde da última terça-feira, 10, policiais civis da delegacia de Campo do Brito prenderam um homem suspeito de roubar uma motocicleta na cidade de Paripiranga, Bahia. A prisão aconteceu após os policiais tomarem conhecimento da existência de uma motocicleta que estaria em situação irregular e encontrarem o veículo em posse do suspeito.

Após realizarem consultas, foi verificado que a motocicleta tinha sido roubada na cidade de Paripiranga, Bahia. Com o suspeito, também foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma placa veicular falsa de outra motocicleta com as mesmas características do objeto apreendido.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Campo do Brito, onde aconteceu o flagrante pelo crime de roubo.

