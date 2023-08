PC de Lagarto apreende mais armas em nova fase da Operação Gambito da Rainha

Na última quinta-feira, 24, agentes da Polícia Civil de Lagarto deflagraram mais uma fase da Operação Gambito da Rainha que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão da residência de um dos investigados.

Segundo a Polícia Civil de Lagarto, durante o cumprimento do mandado, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo revólver no calibre .38, totalizando quatro armas apreendidas no decorrer da operação.

Após o ocorrido, o delegado regional Paulo Cristiano acrescentou que as investigações continuam e que o objetivo é alcançar o maior número possível de integrantes do grupo.

Entenda: PC desarticula grupo envolvido com homicídios e tráfico de drogas em Lagarto