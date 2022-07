PC de Lagarto deflagra operação de combate a fraudes eletrônicas nos estados de AL e RN

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto (2ª e 3ª Divisões) deflagraram operação de combate a fraudes eletrônicas, com o objetivo de dar cumprimento a seis mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e quatro de buscas e apreensões. A ação policial aconteceu nesta quarta-feira, 13.

A ação contou com a participação das polícias civis do Rio Grande do Norte e de Alagoas, onde ocorreram as ações, bem como da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial de Sergipe (Dipol).

Segundo o delegado Matheus Cardillo, foi apurado nas investigações que o grupo criminoso ofertava, em plataformas eletrônicas, anúncios de aluguéis em pousadas, hotéis, apartamentos e casas, no litoral de Alagoas, solicitando o pagamento de parte do valor ajustado para garantia da reserva.

“Até o momento, foram identificadas 28 vítimas, distribuídas entre os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, que realizaram as transferências, mas foram surpreendidas quando chegaram ao local e perceberam que não havia nenhuma reserva realizada e que, portanto, haviam sido vítimas das ações de estelionatários”, informou o delegado.

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, com anotações das reservas fraudulentas, cartões e aparelhos eletrônicos utilizados para a prática dos crimes. Os dois investigados foram encontrados juntos escondidos na cidade de Parnamirim/RN.

As investigações duraram aproximadamente sete meses e reforçam a atuação da Secretaria de Segurança Pública na intensificação do combate aos estelionatos praticados no meio virtual, que cresceram de maneira exponencial especialmente durante a pandemia.

Os presos serão apresentados na audiência de custódia em Natal/RN e serão conduzidos em seguida para o Estado de Sergipe, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE