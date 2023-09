PC de Lagarto elucida morte de jovem desaparecido e prende autor do crime

A Polícia Civil de Lagarto elucidou o desaparecimento e morte do jovem Pablo Tairone, de 19 anos, que morava no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, e ainda apreendeu um menor que confessou o crime. O resultado das investigações foi divulgado nesta quinta-feira, 7 de setembro.

De acordo com as investigações, Pablo sumiu no dia 1º de setembro e após intensas buscas foi encontrado sem vida e em estágio avançado de putrefação em um matagal nas proximidades do chamado Tanque da Bosta. Relembre: Jovem de Lagarto que estava desaparecido é encontrado sem vida

“As investigações indicaram que a vítima foi atraído por supostos amigos para juntos usarem drogas em local ermo, onde seria assassinado friamente a golpes de faca. A motivação do crime seria o desentendimento entre membros do grupo criminoso que cometia assaltos na região do Colégio IFS”, destacou a Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia, testemunhas foram ouvidas, as quais indicaram a clara participação de alguns jovens na trama que levou à morte o Pablo. “Iniciadas as buscas pelos suspeitos, um adolescente infrator de 17 anos empreendeu fuga, mas acabou sendo apreendido na noite de sexta-feira, 05/09, por policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto. O suspeito confessou a prática do crime de homicídio, fornecendo riqueza de detalhes acerca do planejamento e execução do homicídio contra Pablo”, acrescentou.

Diante disso, na noite da última quarta-feira, 6, o Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Lagarto acatou representação do Membro do Ministério Público e determinou a internação provisória do referido suspeito.

Além disso, o Delegado Paulo Cristiano ressaltou que as investigações continuam e têm prazo para serem concluídas. “Até lá, esperamos esclarecer se houve a participação de outras pessoas nesse crime”, disse o delegado responsável pela investigação do caso.