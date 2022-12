PC de Riachão do Dantas prende condenado por estupro ocorrido em 2017

Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de um homem investigado por estupro de vulnerável. A ação policial foi divulgada nesta terça-feira, 27.

De acordo com o delegado Bruno Santana, o crime foi praticado no ano de 2017. No decorrer da apuração policial, o homem foi identificado. A Justiça determinou a prisão, que foi cumprida pela Polícia Civil.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE