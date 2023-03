Trator furtado durante golpe em Sergipe é recuperado em Pernambuco

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória encontrou na cidade de São Bento do Una, Pernambuco, um trator da marca Massey Ferguson furtado num golpe aplicado durante a venda do veículo. A apreensão do equipamento agrícola ocorreu na última sexta-feira, 3, no estado pernambucano.

De acordo com as informações da polícia, a vítima realizou a venda do veículo por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Após finalizar a comercialização, encaminhou o trator para ser levado até a cidade de Garanhuns por guincho contratado pelo suspeito.

A vítima não teve acesso ao dinheiro, pois o cheque, oriundo do Rio Grande do Norte, havia sido depositado em uma agência da cidade de Caruaru, em Pernambuco, e depois estornado. Ainda, notou que havia recebido um comprovante de depósito falso.

Diante dos fatos, os policiais realizaram diligências, realizando viagens a várias áreas rurais em cidades de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Por fim, diante do cerco, encontraram o trator abandonado em uma estrada de terra na cidade de São Bento do Una, em Pernambuco.

As investigações continuam, no sentido de identificar os envolvidos no crime. O trator será recambiado e devolvido ao proprietário.

Fonte: Polícia Civil