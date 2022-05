PC de Simão Dias recupera motocicleta roubada em Moita Bonita

Na tarde da última quarta-feira, 11, policiais civis da Delegacia de Simão Dias recuperaram uma motocicleta roubada no município de Moita Bonita. Na ação, Alessandro Batista foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação.

De acordo com as informações policiais, agentes realizavam diligências na Avenida Construtor João Antônio de Santana, quando visualizaram um veículo do modelo Saveiro transportando uma motocicleta Honda Pop, sem placa, na carroceria.

Diante desse fato, os policiais promoveram o acompanhamento do suspeito e realizaram a abordagem nas imediações da rodoviária da cidade. Na ocasião, o suspeito, identificado como Alessandro Batista dos Santos, apresentou duas notas falsas de leilão como sendo relativas à motocicleta.

Após a análise dos sinais identificadores, os policiais observaram que, na verdade, se tratava de um veículo que havia sido tomado de assaltado no dia 14 de setembro de 2021, no município de Moita Bonita.

Dessa forma, Alessandro foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação e encontra-se detido à disposição da justiça.

Fonte: SSP/SE