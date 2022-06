PC elucida tentativa de homicídio e cumpre mandado de prisão em São Domingos

A Delegacia de São Domingos, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), prendeu Pedro Henrique Fraga Santos por tentativa de homicídio qualificada no Povoado Mulungu. O autor dos disparos contra vítima foi identificado e o celular da vítima apreendido.

De acordo com as investigações e diligências realizados com o auxílio do Dipol, no dia 16 de maio de 2022, o suspeito identificado disparou tiros e causou graves lesões na vítima no Povoado Mulungu, São Domingos.

Após o cumprimento dos mandados, o autor confessou o crime em interrogatório e forneceu informações sobre o ocorrido.