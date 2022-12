PC encontra droga escondida em carroceria de carro em Itabaiana

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, prenderam em flagrante um investigado por tráfico de drogas em Itabaiana. O entorpecente estava escondido na carroceria de um carro. A ação policial ocorreu na manhã do último sábado, 10.

De acordo com as informações policiais, as equipes chegaram à informação de que o investigado estaria fazendo entregas de drogas nas proximidades da BR-235, em Itabaiana.

O veículo estava em uma garagem. A ação policial também apreendeu, além do veículo, uma motocicleta e a droga. O investigado e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: Polícia Civil