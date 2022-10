PC monitora casos de golpe do seguro automotivo em Sergipe

Uma prática que influencia nos índices de criminalidade e que causa prejuízos financeiros à população. Assim é definida a tentativa ou a fraude consumada contra seguradoras de veículos. O ato também é conhecido como o “Golpe do Seguro”. Por isso, a Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) alerta que a prática – que ocorre quando o proprietário se desfaz do veículo e registra um boletim de ocorrência de furto ou roubo desse bem – é crime, levando o autor a responder, até mesmo, por estelionato.

De acordo com o delegado Kassio Viana, titular da DRFV, com o aumento do preço dos veículos na tabela Fipe, as seguradoras passaram a ter que pagar valores mais altos além do que era repassado anteriormente. Essa situação tem levado pessoas que não possuem envolvimento criminal a tentar aplicar golpes nas seguradoras.

“Isso tem estimulado, infelizmente, que algumas pessoas, mesmo aquelas que não tem envolvimento e passagem criminal, a se desfazer do carro e procurar a delegacia para registrar boletim de ocorrência de furto ou roubo com o objetivo claro de receber o seguro desses veículos”, detalhou.

Porém, conforme o delegado, a atuação da DRFV consegue identificar se é ou não um falso registro de roubo ou furto de veículo. “Já temos uma experiência vasta e a gente percebe, quando a pessoa faz o boletim de ocorrência, percebemos se é falso ou não por algumas informações que a polícia tem”, ressaltou.

Também segundo Kassio Viana, além da investigação feita pela DRFV, as próprias seguradoras possuem seus mecanismos de apuração da situação. “As seguradoras têm equipes de investigação que fazem levantamentos prévios a respeito desses boletins de ocorrência. Essas equipes têm nos auxiliado muito a combater esse tipo de prática”, citou.

O titular da DRFV destacou que, na semana passada, dois casos chamaram a atenção durante as investigações da unidade especializada da Polícia Civil. “Em um deles, uma mulher veio fazer o boletim de roubo e, quando percebeu que a gente estava notando a fraude no seguro, como ainda não tinha se desfeito do veículo, ela desistiu”, relatou.

Ainda conforme Kassio Viana, em outro caso foi descoberta a fraude no seguro. “Nesse caso, os autores vieram à delegacia, confessaram a prática criminosa e vão responder pela tentativa de estelionato e pela falsa comunicação de crime. E nós evitamos que mais um seguro fosse pago de forma indevida”, narrou.

E diante dessa situação, o delegado relembrou que essa prática é crime. “Estamos atentos e sabemos quando isso acontece. As seguradoras também sabem. E temos combatido essa prática que tem trazido uma falsa impressão de aumento de crimes de roubo e furto”, alertou.

Em paralelo, Kassio Viana também informou que essa situação implica no aumento do valor dos seguros no Estado. “Toda vez que há o pagamento desse prêmio, no ano seguinte a seguradora repassa os custos para os novos contratantes. Isso é péssimo para a população, além de ser um crime”, finalizou o titular da DRFV.

Fonte: SSP/SE