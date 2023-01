PC prende investigado por roubos a motoristas por aplicativo

Equipes da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam um investigado por três roubos praticados contra motoristas por aplicativo em Aracaju. O suspeito foi preso no bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju.

Segundo a delegada Michele Araújo, os crimes ocorreram nos dias 8, 9 e 11 de novembro do ano passado. Os crimes foram praticados de forma semelhante, conforme identificado na apuração policial.

“Ao analisarmos os boletins de ocorrência desses casos, notamos um modus operandi muito semelhante entre eles, de modo que reunimos as investigações no mesmo inquérito policial. Com diversas diligências realizadas, reunimos evidências que apontam para o suspeito em questão, tendo sido representada sua prisão ao Poder Judiciário, que prontamente acolheu a solicitação”, detalhou.

Segundo o coordenador da DRFV, delegado Kássio Viana, a unidade policial continuará atuando de forma intensificada no combate aos crimes praticados contra motoristas de aplicativo na Grande Aracaju.

“Esses criminosos causam um mal terrível a esses motoristas, não só na perspectiva de perda financeira, mas também pelo trauma imposto a alguém que geralmente terá que se submeter ao mesmo trabalho novamente. Temos uma força-tarefa aqui na DRFV para investigar esses crimes e garantimos que vamos identificar esses criminosos e retirá-los do convívio social”, reforçou.

Kassio Viana também ressaltou que a atuação policial da DRFV acontece também de forma integrada com a Polícia Militar.

“Tivemos uma excelente reunião essa semana com o coronel George, comandante do policiamento da capital, de modo que ficou alinhado trocas de informações constantes e operações policiais conjuntas com a Polícia Militar”, enfatizou.

