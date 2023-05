PC prende suspeito de roubos em Boquim, Pedrinhas, Arauá e Estância

Após troca de informações entre a Delegacia de Boquim e a 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), um homem suspeito de roubos em cidades do Centro-Sul sergipano foi preso na posse de uma motocicleta roubada. Com ele, também foi encontrado um celular que, segundo o autor, teria sido roubado na cidade de Arauá.

A prisão ocorreu após os suspeitos terem cometido roubos na cidade Estância. No crime, eles levaram um aparelho celular e uma motocicleta Honda Pop Branca. A vítima informou à polícia que os homens seguiram em direção à cidade de Boquim.

As equipes trocaram informações e montaram um bloqueio na rodovia SE-282 que resultou na prisão de um dos suspeitos. O outro conseguiu fugir, mas foi devidamente identificado, abandonando uma motocicleta, modelo POP, branca na manhã do dia seguinte. As motocicletas foram identificadas e devolvidas aos seus respectivos donos.

O delegado Josenildo Brito informou que as investigações iniciaram no dia do roubo da motocicleta na cidade de Pedrinhas. “Há cerca de uma semana com a coleta de informações das vítimas que relataram a forma violenta que foram abordados pelos marginais em posse de uma arma de fogo, e que os trabalhos investigativos continuarão com o intuito de localizar o segundo indivíduo e encontrar outros materiais oriundos de práticas criminosas”, disse.

O delegado reitera que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e a localização de suspeitos. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.