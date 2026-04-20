PC prende suspeito em flagrante com dezenas de cartões do Bolsa Família

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Monte Alegre, prendeu em flagrante um suspeito de praticar crimes contra o patrimônio e a economia popular. Ele foi interceptado em uma agência da Caixa Econômica Federal enquanto tentava realizar saques utilizando cartões do programa Bolsa Família pertencentes a terceiros. A operação foi registrada na última quarta-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, o investigado foi abordado no momento em que realizava movimentações financeiras com cartões de diversas vítimas. Após a prisão em flagrante, foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada no povoado das Taxas.

Durante a ação, foram apreendidos 53 cartões magnéticos de benefícios sociais e de instituições bancárias, mais de R$ 2 mil em espécie, um simulacro de arma de fogo, além de cheques e notas promissórias assinadas por vítimas.

As investigações apontam que o suspeito vinha sendo monitorado há alguns meses por envolvimento com a prática de agiotagem, mediante a concessão de empréstimos com cobrança de juros abusivos. Conforme apurado, as vítimas deixavam os cartões de benefícios sob posse do investigado como garantia, ficando impedidas de acessar os próprios recursos.

Segundo o delegado Artur Herbas, responsável pelo caso, há relatos de cobrança de juros elevados e práticas de constrangimento. “Há notícias de juros de 50% por empréstimo, além de ameaças e cobranças vexatórias, o que desenvolveu a investigação e culminou na Operação Retenção, cujo nome faz menção aos inúmeros cartões das vítimas que o suspeito mantinha em seu poder”, destacou.

O suspeito foi submetido à audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas procurem a Delegacia de Monte Alegre para reaver seus cartões e formalizar denúncias. Informações também podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP