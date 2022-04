PC e PM localizam suspeito de tentativa de roubo em Lagarto

Na madrugada da última terça-feira, 19, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, identificou o homem suspeito de praticar uma tentativa de roubo na cidade de Lagarto. Segundo o apurado, durante a ação criminosa, o autor efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo, sem atingi-la.

Após a denúncia da tentativa de assalto, policiais civis e militares empreenderam buscas na região de Lagarto, e encontraram o suspeito, identificado como Luan Oliveira dos Santos, no Povoado Colônia Treze. Em meio à ação, o homem atirou contra as equipes, que revidaram a afronta, atingindo-o.

Durante os trabalhos, descobriu-se que Luan já possuía um mandado de prisão em aberto, além de já ter passagem policial pelo crime de tráfico de drogas e roubo, ambos marcados por violência e privação de liberdade contra as vítimas.

Ainda na abordagem policial, foi apreendido um revólver utilizado por Luan para efetuar disparos contra a equipe de policiais. O suspeito chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Participaram da operação, a equipe do Delegado Regional de Lagarto, Paulo Cristiano, bem como policiais militares do Getam e Força Tática do 7º BPM, esta sob o comando do major Márcio.